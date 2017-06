Domenica 18 Giugno 2017, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 16:45

FANO - Un giorno da ricordare per tutta la vita. Quello del matrimonio è indimenticabile per gli sposi ma anche per gli invitati se capita loro un incidente stradale. Ed è capitato in via Giansanti quartiere San Lazzaro di Fano. All’altezza dell’incrocio a circa cento metri dalla chiesa della Gran Madre di Dio, dove si erano celebrate le nozze, due auto si sono scontrate e una, con a bordo un’intera famiglia che aveva appena assistito alla funzione religiosa, si è rovesciata su di un lato. Sono rimasti feriti marito, moglie e due figli portati al pronto soccorso dalle due ambulanze del 118 intervenute sul posto. Illesa invece la donna alla guida dell’altra vettura. Da sottolineare che in quel punto gli incidenti sono piuttosto frequenti a causa della mancanza di segnaletica orizzontale e rallentatori di traffico che portano le auto a sfrecciare dalla strada statale verso San Lazzaro, e viceversa, a notevole velocità. Si può solo immaginare cosa sarebbe potuto capitare se in quel momento ci fosse stato qualcuno a piedi, visto che si tratta di un quartiere densamente popolato.