Due valdianesi di 57 e 58 anni sono stati arrestati perché trovati con oltre 100 chili di marijuana. Le manette sono scattate lungo la tangenziale di Alessandria da parte delle squadre volante e mobile della Polizia. I due erano a bordo di un furgone Fiati Iveco, risultato poi noleggiato in Campania.



Dalla banca dati, durante i controlli, è emerso che i due avevano alcuni precedenti e gli agenti hanno così proceduto a un controllo della merce all’interno del furgone e all’interno dello stesso c’erano alcuni colli incartati: 5 borsoni in tela di colore nero, contenenti rispettivamente circa 20 chilogrammi di marijuana, per un totale di 110 chili. La marijuana era in confezioni termosaldate avvolte in cellophane per evitare la dispersione di odori. I due, P.G, di 57 anni di e N. I. di 58 entrambi originari del Vallo di Diano sono stati arrestati.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 19:15

