Massacra di botte la compagna incinta, arrestato dalla Polizia a Latina

Martedì 18 Aprile 2017, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 11:06

Un uomo di 26 anni è stato arrestato la notte scorsa da personale della Polizia di Stato intervenuto dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti di via Villafranca, a due passi dal centro cittadino. All'interno dell'appartamento dove il giovane vive con la compagna provenivano grida di aiuto da parte di una donna.Gli agenti della Volante hanno fermato Chris Nnadirinwa, nigeriano, il quale tentava inutilmente di fuggire dopo aver pesantemente picchiato la convivente, una connazionale del 1996, ed averla rapinata del permesso di soggiorno.La donna, all’ottavo mese di gravidanza, veniva immediatamente soccorsa, poiché presentava numerose ecchimosi e una preoccupante difficoltà respiratoria. L’uomo, per futili motivi, l’aveva più volte malmenata con pugni e morsi, afferrandola addirittura per il collo, rischiando di strangolarla, motivo per il quale veniva accompagnata con un’autoambulanza al pronto soccorso per gli accertamenti di rito.Dalle indagini svolte nell’immediatezza dagli operatori della Volante, che riuscivano a vincere le remore della donna, si scopriva che l’aggressore aveva già in passato più volte sottoposto la sua convivente a maltrattamenti, costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, episodi che la vittima non aveva mai denucziato per il timore di ritorsioni.