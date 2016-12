Mastica chewing-gum e rischia il soffocamento: grave un bimbo di 2 anni

Martedì 27 Dicembre 2016, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 23:37

Un bambino di due anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dopo aver rischiato il soffocamento a causa di una gomma di masticare. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era a passeggio col papà nella galleria del centro commerciale BariBlu di Triggiano. Si presume che il bimbo abbia avuto il chewingum dal genitore e che, masticandolo, gli sia andato di traverso non riuscendo ad espellerlo in maniera naturale. In soccorso sarebbero giunti subito un medico presente nel centro commerciale e poi il personale di un'ambulanza del 118. Il bambino è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, dove è arrivato con arresto cardiaco in corso. Sull'episodio indagano i carabinieri.