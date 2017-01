Attesa delle materie della maturità al cardiopalma per 100mila studenti dei licei scientifici. Tra un paio di settimane, il ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli comunicherà le discipline oggetto della seconda prova scritta degli esami conclusivi delle superiori e quelle affidate ai commissari esterni.



Quello che rappresenta un rito abbastanza scontato per quasi tutti i licei - alternanza tra Latino e Greco al classico, lingua straniera al liceo linguistico e scienze umane negli ex magistrali - per gli studenti degli scientifici potrebbe riservare un’assoluta novità: il compito scritto di Fisica in luogo di quello di Matematica. Una novità che non rappresenterebbe una sorpresa in assoluto visto che l’alternanza tra Matematica e Fisica è prevista dalla riforma Gelmini. Ma finora mai attuata per via dei mal di pancia di studenti e docenti interessati.

