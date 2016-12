L'ex governatore lombardo Roberto Formigoni è stato condannato a 6 anni di carcere nel processo sul caso Maugeri per due capi di imputazione di corruzione che gli venivano contestati, mentre il tribunale ha deciso di proscioglierlo dal capo di imputazione di associazione per delinquere. I pm avevano chiesto per il senatore 9 anni di reclusione. Lo ha deciso la decima sezione penale del Tribunale nel processo sul caso Maugeri e San Raffaele per il quale l'ex numero uno del Pirellone è imputato per associazione per delinquere e corruzione con altre 9 persone. La sentenza letta nella maxi aula della Prima Corte d'Assise d'Appello, la stessa dei processi a carico di Silvio Berlusconi. In particolare, i giudici del Tribunale di Milano, al termine del processo sul caso Maugeri, hanno assolto dalle accuse metà degli imputati. Si tratta di Nicola Sanese, Alessandra Massei, Carla Vites, Alberto Perego e Carlo Lucchina.



A carico di Roberto Formigoni, condannato oggi a 6 anni di carcere per il caso Maugeri, il tribunale di Milano ha disposto anche la confisca di circa 6,6 milioni di euro, tra cui la quota del 50% di proprietà di una villa in Sardegna il cui acquisto era stato uno dei punti al centro dell'inchiesta. I giudici hanno deciso il trasferimento di quelle quote in capo allo storico amico di Formigoni, Alberto Perego, assolto stamani.

Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA