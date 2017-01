Mercoledì 4 Gennaio 2017, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 10:54

CATANIA - Una "spedizione punitiva" all'aveva come obiettivo quello di spaventare e picchiare un medico che si era rifiutato di rivelare le generalità di una paziente dopo un incidente. Un gruppo di nove uomini ha fatto irruzione al reparto e le immagini delle telecamere di video sorveglianza hanno ripreso tutto. È accaduto lo scorso 1 gennaio.La donna aveva urtato l’auto di un uomo, il quale aveva cercato di risalire alla sua identità. Non contento della ritrosia del medico, aveva chiamato i rinforzi. La polizia ha eseguito un arresto e sta indagando sul comportamento di un infermiere presente quella sera ma non in servizio che avrebbe favorito l’ingresso degli aggressori all’interno dell’area riservata a medici e pazienti. Il medico vittima del pestaggio ha riportato un edema all’occhio e alla testa.