Un italiano di 25 anni è morto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per un sospetto caso di meningite. Il giovane, residente a Valperga, nel Torinese, lamentava febbre alta almeno da ieri. Trasportato dall'elisoccorso, è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Saranno gli esami, nelle prossime ore, a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente la meningite. A scopo precauzionale è stata avviata la profilassi del caso ai famigliari.

Domenica 8 Gennaio 2017, 21:57 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 22:40

