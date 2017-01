Mercoledì 11 Gennaio 2017, 10:46 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un caso, il quarto caso accertato, di meningite in Puglia, nessuno comunque da meningococco. L'ultimo riguarda un uomo di 50 anni, affetto da pneumococco, che è ricoverato da due giorni all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti; il paziente, secondo quanto riferito dalla dottoressa Cinzia Germinario, responsabile dell'Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia, è in condizioni stabili. Dallo stesso Osservatorio si fa presente che il numero dei casi in questione rientra, peraltro, in quelli di attesa per il periodo.