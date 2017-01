Meningite, ragazza di 20 anni ricoverata a Prato

Una ragazza di 20 anni, residente a Prato, è stata ricoverata dalla tarda serata di ieri nel reparto di terapia Intensiva dell'Ospedale Santo Stefano. Lo fa sapere in una nota l'azienda Usl Toscana Centro spiegando che si tratta di un caso diagnosticato di meningite da meningococco C, confermato dal laboratorio del Meyer. «I sanitari hanno sospettato subito che si trattasse di sepsi da meningococco ed hanno immediatamente sottoposto la paziente ad adeguata terapia», fa sapere la Usl Toscana Centro. «Il Servizio di Igiene e pubblica e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione - sottolinea - ha prontamente attivato tutte le procedure per la profilassi e sta sottoponendo, già dalle prime ore di questa mattina, a copertura antibiotica i familiari e le persone che nei 10 giorni precedenti all'esordio dei sintomi della paziente hanno avuto contatti stretti e ravvicinati con la ragazza». È in corso l'indagine epidemiologica per ricostruire i luoghi frequentati dalla ragazza, sempre nel periodo di 10 giorni dall'esordio dei sintomi.

Domenica 1 Gennaio 2017, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 13:31

