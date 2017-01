Lunedì 2 Gennaio 2017, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 18:25

È morto di meningite da pneumococco al policlinico Umberto I di Roma il 50enne originario di Alatri, in provincia diFrosinone, ricoverato nel nosocomio romano in gravi condizioni dal 31 dicembre scorso. L'uomo era affetto da meningite pneumococcica, una forma non contagiosa. È quanto si apprende da fonti sanitarie dell'ospedale. Il cinquantenne era stato trasferito d'urgenza dall'ospedale di Alatri: da diversi giorni aveva febbre molto alta.