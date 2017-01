Lunedì 9 Gennaio 2017, 17:10 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 17:14

«Non è stato lui». Dal letto d'ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni, una 22enne di Messina difende l'ex fidanzato dall'accusa di averle dato fuoco dopo averlo lasciato. L'aggressione è avvenuta ieri mattina all'alba nel quartiere Bordonaro alla periferia della citta. La giovane, A.M , queste le iniziali, ha sentito suonare alla porta alle sei e ha aperto. Si è ritrovata davanti quel giovane con cui aveva avuto una relazione e che aveva lasciato da circa due mesi. Secondo la prima ricostruzione della polizia, il ragazzo le ha subito lanciato contro la benzina e le ha poi dato fuoco, fuggendo via.