Meteo, arriva il maltempo: neve e gelo artico al Centro-Sud

Da parecchi giorni si intravedeva un'irruzione artica sul nostro Paese, ora diventa realtà anticipando addirittura la tempistica. Il sito ilMeteo.it annuncia una fase di maltempo invernale sull'Italia, segnatamente al Centro-Sud. Un'immensa discesa di aria artica interesserà il nostro Paese da giovedì e per alcuni giorni. L'aria gelida porterà l'Italia in un freezer, con temperature notturne fino a -8° al Nord, fino a -20° sulle Alpi, -4° al Centro-Sud in pianura, come a Roma.

Inoltre, arriverà la neve, che cadrà fin sulle coste e in pianura su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Possibilità di bufere e temporali di neve lungo le coste adriatiche. Gran sole gelido al Nord e regioni tirreniche. L'apripista a questa imponente irruzione lo farà una bassa pressione che tra oggi e domani inizierà ad interessare il Centro-Sud.



Antonio Sanò, direttore di ilMeteo.it, avvisa che «tra oggi e domani piogge, temporali e neve sopra i 1.200 metri dalla Liguria di Levante, Emilia Romagna meridionale, Toscana, Umbria e Marche si porteranno verso il Sud. Nord sempre con il bel tempo. Pausa asciutta mercoledì, poi inizierà velocemente la colata artica che investirà l'Italia».

Lunedì 2 Gennaio 2017, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 15:08

