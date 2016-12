Giovedì 29 Dicembre 2016, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:09

Le temperature primaverili di questi ultimi giorni stanno per terminare e in arrivo ci sono aria fredda e neve. Crollo termico in arrivo. Lo spostamento dell'alta pressione inizia a favorire la discesa di aria fredda verso l'Adriatico centrale e meridionale, poi su tutta Italia. Il risultato? Colonnina di mercurio giù. Questo il quadro tracciato dagli esperti del sito 'ilMeteo.it'.Ecco nel dettaglio la situazione delle temperature:NORD - Subiranno una diminuzione soprattutto nei valori notturni che andranno spesso sottozero con gelate anche in pianura.CENTRO - Temperature in calo a partire da oggi con valori massimi non più alti di 9°, minimi che misureranno valori vicini allo zero anche in pianura o anche sottozero in Toscana.SUD - Calo termico più deciso sulle regioni meridionali, abituate ad un clima più piacevole. Da oggi valori massimi non più alti di 7/9° e minimi vicini a zero gradi. Qualche grado in più sulle Isole.