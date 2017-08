Auto sfonda guard rail e finisce nel canale: 3 morti, disperso un bimbo

Sono stati trovati i corpi di due delle tre persone ecuadoriane e residenti a Pioltello (Milano) disperse dopo essere precipitate in auto ieri sera nel canale Muzza, all'altezza di Truccazzano. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero dei corpi del proprietario del veicolo, 47enne, che era anche il conducente, e di una sua connazionale di 42. Non è stato ancora individuato, invece, il bambino di 7 anni, figlio della coppia. I due cadaveri localizzati questa mattina sono stati trascinati dalla corrente per un lungo tratto del canale, fino allo scolmatore casa dell'acqua centrale idroelettrica di Paullo. Nell'incidente ha perso la vita anche un uomo di 50 anni.



La forte corrente ha trascinato l'auto per circa un chilometro e mezzo, corrente che ha reso difficile il lavoro di vigili del fuoco e sommozzatori.



L'impatto è avvenuto intorno alle 20.30, ma ci sono volute alcune ore prima di trovare il corpo senza vita del 50enne di Pioltello alla guida e recuperare l'auto sommersa dall'acqua. All'alba sono riprese le ricerche da parte dei vigili del fuoco per recuperare i tre dispersi. I carabinieri di Cassano d'Adda sono a lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Lunedì 21 Agosto 2017, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA