Militare tenta il suicidio, indagato per "tentata distruzione di proiettile"

Martedì 10 Gennaio 2017, 11:13 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 11:24

Tenta il suicidio ma viene indagato "per violata consegna e per tentata distruzione di oggetti d'armamento militare", ovvero il proiettile che voleva usare per spararsi in testa.E' uno dei casi citati dall'avvocato l'avvocato Giorgio Carta, specializzato in Diritto militare e per le Forze di Polizia, ex ufficiale dell'Arma dei Carabinieri in congedo che, in un intervento pubblicato su GrNet.it, sito specializzato sui temi della Sicurezza e della Difesa, denuncia le "follie giuridiche" del codice militare.Tra gli altri episodi ricordati dal legale, quello di un militare sottoposto a procedimento disciplinare "per essersi prodotto una frattura durante l'espletamento del servizio. L'accusa? quella di non aver prestato la dovuta attenzione, procurandosi così colposamente un'infermità fisica".