Udine, la moglie lo lascia: lui beve acido, è moribondo

Lunedì 2 Gennaio 2017, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 18:57

MOGGIO UDINESE (Udine) -un uomo di 57 anni diche, a seguito di una tremenda, ha deciso die, in un momento di terribile sconforto, haunadimescolato ad altre sostanze tossiche tipo; lo sfortunato friulano ha cercato di togliersi la vita nella sua casa ma è stato subito notato accasciarsi e lamentarsi per i fortissimi dolori alla pancia e alla bocca; è successo nella mattinata di oggi, lunedì 2 gennaio.L'uomo è stato soccorso molto velocemente dal personale medico del 118 che lo ha trasportato d'urgenza in ospedale; il 57enne, che pare stia attraversando una brutta situazione con la moglie, è stato accolto ine per lui la prognosi è riservata.