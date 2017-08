Tragedia in Montagna sul gruppo del Sella: un alpinista morto, un altro ferito gravemente

Domenica 20 Agosto 2017, 18:56

Un alpinista bolzanino di 26 anni è morto cadendo mentre compiva un'ascensione nel gruppo del Sella, in Alto Adige. Gravemente ferito anche il suo compagno di escursione. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Bolzano. Secondo le prime sommarie notizie diramate dalla centrale provinciale di emergenza, durante la salita di una via di arrampicata al Dent de Mesdì un alpinista è precipitato, riportando ferite mortali. Coinvolto anche il compagno di cordata, a sua volta rimasto gravemente ferito.L'alpinista stava salendo sulla Via Rizzi, un percorso tra i meno noti dell'area, che parte da quota 2.300 metri. Per cause ancora in via di accertamento, l'uomo, mentre affrontava un passaggio piuttosto difficoltoso, ha perso il contatto con la parete, cadendo per una settantina di metri.L'uomo era accompagnato da un secondo scalatore, un bolzanino di 27 anni, che è stato anche lui trascinato in basso. Lo sportivo è stato sbalzato per pochi metri ed è perciò sopravvissuto. È stato soccorso con un elicottero della Protezione civile ed è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano, dove i sanitari lo hanno accolto in gravissime condizioni.Altri due incidenti sono avvenuti in giornata sui monti dell'Alto Adige, complice una giornata bellissima che ha invitato molti a compiere un escursione. In entrambi i casi sono rimasti feriti abbastanza seriamente dei tredicenni: sul Sassolungo un ragazzino è scivolato cadendo per una ventina di metri, mentre un ragazzino austriaco si è ferito gravemente in una caduta con il rampichino.