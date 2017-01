Morta bimba di 4 anni a Bari: «Sospetta meningite»

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 13:08 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma in Puglia. Una bimba di quattro anni è morta nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari per sospetta meningite. Lo conferma l'Osservatorio epidemiologico della Regione Puglia. La piccola era stata ricoverata inizialmente nell'ospedale 'Dimiccoli' di Barletta e poi trasferita a Bari. I medici stanno accertando se l'infezione mortale alla bimba sia stata determinata da pneumococco o meningococco, diffondendosi agli organi vitali.Era arrivata la scorsa notte al Pronto soccorso dell'ospedale di Barletta in condizioni critiche la bambina di 4 anni morta questa mattina nel nosocomio pediatrico 'Giovanni XXIIÌ di Bari. La piccola aveva febbre da giorni, hanno riferito i genitori ai medici, era inappetente e anche i parametri medici fondamentali erano irregolari. Per questo, riferiscono fonti ospedaliere, la bambina era stata intubata e trasferita a Bari dov'è deceduta. Saranno i test e gli esami a dover chiarire da cosa la bimba fosse affetta e se si trattasse eventualmente di meningite, oppure, qualora venisse disposto, l'esame autoptico. Precauzionalmente il personale sanitario che ha trattato il caso è stato sottoposto a profilassi antibiotica.