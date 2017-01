Martedì 10 Gennaio 2017, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragico incidente sull’autostrada A/25, tra Pescina e Celano, dove un noto docente universitario dell’Università di Chieti è morto all’ospedale di Avezzano. Tarcisio Paniccia 66 anni, urologo di Veroli (Frosinone) si era fermato su una piazzola di sosta per riposare quando è stato violentemente investito da un’ auto che sopraggiungeva poco dopo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avezzano che hanno lavorato alcune ore prima di tirare fuori dalle lamiere il docente universitario che vive a Francavilla ma è originario di Veroli. Il personale dell’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure e poi lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano dove è morto a tarda sera per una emorragia interna. Per i rilievi é intervenuta la Polizia Stradale di Pratola Peligna.