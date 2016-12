Sabato 24 Dicembre 2016, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ce l'ha fatta a resistere. È morto Sergio Quarta, il 38enne disabile che assieme al gemello, Marco, viveva a letto, a casa, attaccato ad un respiratore, in un ambiente costantemente climatizzato.I due gemelli, affetti sin da piccoli dalla sindrome di Deuchenne, erano assistiti costantemente (Marco lo è ancora), ogni minuto, dai loro genitori, entrambi disoccupati.Della loro storia si erano occupati in passato i media quando i due gemelli avevano chiesto ai genitori di staccare i macchinari che li tenevano in vita perché erano stufi di veder lottare il padre per poter pagare bollette elettriche esose. «Siamo sempre stati abbandonati dalle istituzioni - dice il papà, Antonio Quarta - e abbiamo sempre dovuto combattere per vedere riconosciuti i nostri diritti. Continueremo a farlo per l'altro figlio, ma è molto difficile». «Io e mio marito - aggiunge mamma Adele - siamo distrutti. Sapevamo che poteva accadere, così come avvenuto, all'improvviso.Da qualche tempo Sergio aveva una certa difficoltà ad alimentarsi, come altre volte in passato. La nostra preoccupazione ora é Marco, che ha visto morire il fratello nel letto accanto al suo. Si è reso conto di tutto e non smette di piangere». I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 presso la chiesa di Merine di Lizzanello. Lo scorso 22 novembre i gemelli avevano compiuto 38 anni e per l'occasione i genitori avevano preparato una grande festa, alzandoli dal letto. Avevano espresso un desiderio quel giorno: poter incontrare Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.