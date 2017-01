Tutti in....mutande. Alla faccia del gelo di questi giorni. Le foto che pubblichiamo sono quelle del

No Pants Day

(La giornata senza pantaloni) che c'è stata lo scorso venerdì in Inghilterra. A Londra. Si tratta di una festa celebrata occasionalmente in diversi paesi occidentali di lingua inglese e in altri paesi il primo venerdì di gennaio e consiste nel non indossare i pantaloni. L'idea è quella di godere della libertà che è associato al fatto di indossare pantaloni. I partecipanti sono invitati ad agire come se fosse normale non indossare i pantaloni in pubblico.



Possono sentirsi liberi di rompere un tabù sociale e godere la reazione della gente che ancora non conoscono questo evento. Semplici boxer sono consigliati per il No Pants Day, ma altra biancheria intima come slip o shorty possono andare bene. Tuttavia, oltre ai pantaloni, è escluso l'abbigliamento per gambe convenzionale come le gonne, i vestiti, i pantaloncini e il kilt. Secondo alcuni testi non confermati, le origini della festa risalirebbero al 1985-1986 ma non vi è alcuna prova conosciuta di queste prime celebrazioni. Austin, considerata la città di origine della festa, celebra l'evento dal 1997.

Domenica 8 Gennaio 2017, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 20:44

