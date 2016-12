Giovedì 29 Dicembre 2016, 13:36 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 13:54

PERUGIA - Tornare in casa e avvertire la presenza minacciosa di due uomini. Non stare tanto a chiedersi come e perché quei due uomini siano dentro e non solo metterli in fuga ma addirittura mandarne uno ko: è successo anche questo, in questi giorni che da Natale conducono a San Silvestro.Succede di notte in zona Santa Lucia, con conseguenze che sono ovviamente arrivate fino al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Succede, per la precisione, che un uomo di nazionalità straniera rientri in casa e capisca al volo che c’è qualcuno oltre la moglie: inconfondibili le voci di altri due uomini, anche loro stranieri, appena lui varca la porta d’ingresso.La reazione dell’uomo è immediata: in casa c’è la moglie e dunque si fionda verso la stanza in cui sente i due uomini, riuscendo di fatto a metterli in fuga. Ma non finisce qui, perché a quel punto il padrone di casa esce dall’appartamento per andarli a cercare e proprio in strada trova uno dei due: lo manderà in ospedale dopo avergli procurato delle fratture all’avambraccio.