Equipaggiamenti militari statunitense, inclusi carri armati, sono arrivati via nave in Germania oggi e verranno trasferiti nei prossimi giorni in sette paesi dell'Europa orientale, parte di un'operazione di rafforzamento della Nato. Come riporta al-Jazeera, centinaia di carri, camion e altri equipaggiamenti sono stati sbarcati nel porto tedesco di Bremerhaven da due navi da trasporto, mentre una terza è attesa per i prossimi giorni. Circa 4.000 soldati Usa verranno dispiegati in Europa orientale nelle prossime settimane. Le forze Nato si riuniranno prima in Polonia, per venire poi distribuite poi su sette paesi, dall'Estonia alla Bulgaria.

Domenica 8 Gennaio 2017, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA