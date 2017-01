Giovedì 5 Gennaio 2017, 11:04 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 11:04

Come da previsioni, da qualche ora è cominciato a nevicare in Basilicata, soprattutto in provincia di Potenza, dove - fino a questo momento - non sono state segnalate particolari situazioni di difficoltà. Nessun problema finora nel capoluogo lucano, dove gli spazzaneve e gli spargisale erano in giro per la città già dalle prime ore di stamani, anche prima che iniziasse a nevicare. Da poco sta nevicando pure su Matera, con i rioni Sassi imbiancati e che creano così un «effetto presepe» ancora più suggestivo e immortalato in foto dai tanti turisti che, anche in questa parte finale di vacanze natalizie, affollano la città lucana che nel 2019 sarà Capitale europea della Cultura. (