"Niente sfratto", la bella notizia in diretta: e i coniugi scoppiano a piangere in tv

Venerdì 23 Dicembre 2016, 11:19 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 12:15

Sono scoppiati in un pianto colmo di gioia due degli inquilini romani che rischiavano di essere sfrattati dalla propria abitazione, quando durante l'ultima puntata di 'Mi manda Rai Tre', la cronista Roberta Ferrari, in collegamento dal Campidoglio, ha annunciato in diretta che la giunta Raggi avrebbe fermato lo sgombero.Una notizia che è stata accolta in studio con estrema felicità dal conduttore Salvo Sottile e dai due ospiti, che non sono riusciti a contenere l'emozione e le lacrime. "Non devi piangere, devi essere contento - ha detto Sottile a uno dei due ospiti - sono felice che in prima serata 'Mi manda Rai Tre abbia risolto un caso per queste persone".