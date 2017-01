Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:37 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 08:42

Cinque auto, un appartamento e una stalla. Notte di incendi in provincia di Latina e maxi lavoro per le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale.Ad Aprilia due i veicoli a fuoco in via Sicilia, una Ford Fiesta e una Smart erano avvolte dalle fiamme. Contemporaneamente, la squadra vigilfuoco, prendeva visione che poco distante, precisamente nella vicina via Umbria, vi era un'altra Smart avvolta dalle fiamme. Al momento non si escludono ipotesi sulle cause degli incendi.Due auto a fuoco anche a Sezze, in via Piagge Marine, poco prima delle 2 sono andate distrutte una Lancia Y e una Yaris parcheggiate nell'area di un autolavaggio. Anche in questo caso sono in corso accertamenti.Ancora ad Aprilia, i vigili del fuoco sono intervenuti in zona La cogna, per una segnalazione che indicava denso fumo provenire da un'abitazione privata.Il condizionatore lasciato acceso per scaldarsi in questa fredda notte ha causato un corto circuito. I due adulti e il neonato che si trovavano nell'appartamento sono stati affidati alle cure dei sanitari dell'Ares 118 in via precauzionale.Da ore, infine, è in corso un intervento a Pontinia per avere ragione delle fiamme che hanno avvolto una stalla e l'annesso capannone agricolo. I vigili stanno ancora operando