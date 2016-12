Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 13:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si allarga l'indagine a carico di don Andrea: decine di dvd etichettati con nomi diMa all'interno nessun pontefice o documentario religioso, ma immagini porno: video amatoriali girati anche in canonica. Orge, con donne legate con catene e manette: sesso estremo e violento. I dvd sono stati trovati e sequestrati, giusto una settimana fa, dai carabinieri in una stanza della canonica in uso a donAndrea Contin, parroco della Chiesa di San Lazzaro a Padova indagato per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata.In quella camera i militari hanno anche trovato giochi erotici come catene, manette, collari in pelle, fruste, stivaloni con i tacchi a spillo e una videocamera con cui il prete riprendeva le scene di sesso. Dal giorno della perquisizione il sacerdote di 48 anni, conosciuto come fondatore di Casetta Michelino, è svanito nel nulla. In accordo con il vescovo è in una comunità fuori dal Veneto, forse all'estero.