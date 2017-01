Martedì 10 Gennaio 2017, 11:09 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 12:02

Un parto davvero fuori dal comune quello immortalato in un video pubblicato su Facebook da una terapista olistica per mostrare quanto scelto da una sua amica. Nelle immagini, dopo aver effettuato il taglio, i medici non interferiscono più con la nascita e lasciano che il bambino esca da solo dal grembo materno.La mamma in questione ha potuto assistere a tutta la scena grazie ad un'ostetrica che le ha tenuto le spalle e fornito uno specchietto per vedere meglio il suo bimbo venire al mondo.Non è una tecnica molto nota e neanche praticata in tutti gli ospedali, ma il " cesareo naturale " è un metodo per mettere alla luce il proprio bambino che suscita grande dibattito tra le donne. Se per alcune si tratta di un modo per mettere la donna al centro del tutto, per altre non è che un inutile rischio per partoriente e bambino.