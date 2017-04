Pasqua di sangue: 53enne esce di strada e muore sul colpo

Domenica 16 Aprile 2017, 19:06 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 19:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sangue nella notte di Pasqua per un incidente mortale lungo la Strada Provinciale 500 in località Bagnolo, direzione Cologna Veneta. Verso le 2.30, per cause in corso di accertamento, il 53enne Roberto Fumiani di Busto Arsizio su un rettilineo ha perso il controllo della sua Audi A4 cabrio.L'uomo è uscito di strada, volando per parecchi metri, cappottando e finendo la corsa dentro ad un vigneto. Un automobilista di passaggio, nel vedere l’incidente, ha chiamato il 118 e il 115.I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre l’uomo dalle lamiere e consegnarlo ai sanitari del Suem. Per lui però non c'è stato niente da fare, i soccorsi sono stati vani.