Caos controesodo: 32 km di coda in Liguria. Casellanti in sciopero

«Inizia stasera alle 22 e si conclude domani alla stessa ora lo sciopero nazionale dei lavoratori delle autostrade che culminerà sempre domani alle 11.30 in un presidio davanti al Ministero dei Trasporti». Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl, spiegando che «molte concessionarie autostradali non applicano la circolare ministeriale che impone la presenza di un addetto h24 ai caselli automatizzati per ragioni di sicurezza e di qualità del servizio».



«Auspichiamo - concludono Filt, Fit, Uilt, Sla e Ugl - che gli utenti comprendano le motivazioni del nostro sciopero in quanto loro per primi devono esigere sicurezza e qualità di un servizio pagato caramente. Qualsiasi disservizio e limitazione della circolazione nel corso dello sciopero dipenderanno dalle scelte dei concessionari di concentrare il traffico ai caselli sui soli varchi regolati da automatismo e queste scelte non possono essere addebitate ai lavoratori ed al sindacato».



CODE FRONTIERA Nove chilometri di coda vengono segnalati alla dogana di Como/Chiasso lungo la A9 in direzione della Svizzera. Secondo quanto comunicato dalla società Autostrade per l’Italia i rallentamenti sono dovuti a controlli di frontiera effettuati dalla polizia elvetica sui veicoli in arrivo dall’Italia.



LIGURIA CAOS Sono saliti a trentadue circa i chilometri di coda sull'Autofiori, con incolonnamenti di veicoli che interessano soprattutto il tratto compreso da poco prima di Albenga a Savona, in direzione Genova. Non si sono registrati incidenti o altri inconvenienti. La gran parte dei vacanzieri, di ritorno dalla Francia e dalla Riviera ligure di Ponente, è diretta verso le grandi città di Piemonte e Lombardia. In serata, in concomitanza col rientro dei liguri dal Piemonte, in corrispondenza dell'autostrada A6 Savona-Torino, potrebbe verificarsi il classico «tappo» con incolonnamenti in entrambi i sensi di marcia. Sempre in A10 si registrano code tra Varazze e il bivio A10/A26 in direzione Genova. Rallentamenti anche in A12 tra Chiavari e Genova Nervi per traffico intenso. La situazione dovrebbe peggiorare in serata.



OUTLET, CODA MILANO-TORINO Effetto outlet lungo l’autostrada Milano - Torino: nel tardo pomeriggio si sono formate code (8 chilometri, in aumento) tra Biandrate e Vicolungo, in provincia di Novara. Il tratto interessato è nelle vicinanze di un outlet a Vicolungo.



TRAFFICO INTENSO A1 È già nella fase di punta il rientro dalle vacanze di Pasqua e dalla gita fuoriporta di Pasquetta. Sull'A1 Roma-Napoli si registra traffico intenso nel tratto tra la provincia di Frosinone e quella di Roma, in direzione nord. Ci sono anche rallentamenti e la polizia stradale sta monitorando la situazione. Nessun problema, invece, lungo la carreggiata sud, dove la circolazione è scorrevole. Il flusso di veicoli verso le grandi città è aumentato nel tardo pomeriggio e ora si è fatto intenso, ma al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Lunedì 17 Aprile 2017, 15:10 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 21:25

