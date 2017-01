Domenica 1 Gennaio 2017, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 08:03

Un altro attentato terroristico in Turchia, dopo almeno una dozzina di altri altrettanto gravi solo nell’ultimo anno appena trascorso. Il fatto che ora non abbia più molto senso ricordarli uno per uno significa che oramai in questo paese non siamo più solo di fronte ad una strategia della tensione bensì in un vero e proprio scenario di guerra. Ma di quale guerra si tratta? Del resto la Turchia è impelagata su tre fronti.Il primo è quello di una strisciante guerra civile interna, scatenata per volere di Erdogan dopo il fallito colpo di Stato dello scorso 15 luglio. Un conflitto volto a consolidare un potere oramai personale, ma che se non avesse avuto la vastità e durezza contro militari, poliziotti e intellettuali quasi delle purghe staliniane non avrebbe probabilmente indebolito in questo modo lo Stato turco. Il secondo è il riaccendersi dalla metà del 2015 degli scontri militari con la fazione curda del Pkk, dopo la scelta di Erdogan di annullare una politica decennale di aperture. Una guerra che ha una dimensione interna – esemplificata dal terrorismo della fazione estremista e dissidente dal Pkk dei Falconi curdi – ma che ne ha anche una esterna. Di cui fa parte l’interventismo militare della Turchia contro i curdi, in particolare quelli siriani del Rojava, che con l’eroica resistenza a Kobane ardiscono ad un posto al tavolo dei decisori.Il terzo fronte è poi quello che vede la Turchia impegnata con diplomazia e armi nella guerra in Siria contro Assad, e in Iraq contro l’Isis. Ed è da questo fronte che probabilmente provengono coloro che hanno organizzato ed eseguito la strage alla discoteca Reina a Capodanno. Che colpiscono ad Istanbul – e nei giorni scorsi hanno colpito a Karak in Giordania, a Grozny in Cecenia e ad Aden in Yemen, e oggi anche in Bahrein - anche per alleggerire la pressione militare su Mosul.Questo terzo e più consistente fronte di attrito è diventato guerra aperta in Turchia con l’emblematico assassinio in diretta tv dell’ambasciatore russo ad Ankara il 19 dicembre scorso. Una guerra che potrebbe durare a lungo, e dunque richiede di evitare quanto possibile la «shahada» («testimonianza», ndr) dei soldati del jihad, che è infatti il trend più recente degli ultimi attentati terroristici, non più suicidi. Sebbene non rivendicato ufficialmente dall’Isis è infatti proprio allo Stato Islamico che occorre guardare per individuare mandanti e progetto. Non solo perché, come hanno notato alcuni analisti, dopo aver ucciso l’ambasciatore il poliziotto turco ha posato per la platea tv con l’indice puntato in alto e il resto del pugno chiuso. Un gesto che non è l’imitazione di John Travolta bensì il segno del tauhìd (la professione di monoteismo, ndr), proprio dell’Isis. Ma anche perché segna il tentativo di boicottare il disegno tripartito di sistemazione della guerra in Siria che il giorno dopo avrebbe visto l’inedito incontro tra Turchia, Russia e Iran. E che infatti, avendo retto alla scossa, ha poi prodotto una tregua in Siria nei giorni scorsi. Tregua che bene o male regge, malgrado escluda – con il tacito beneplacido di un’Amministrazione Usa in transizione – le monarchie sunnite del Golfo, e veda come primo perdente proprio l’Isis, loro ex referente.Con ciò l’Isis dimostra una certa capacità strategica nel capire l’evoluzione degli scenari regionali. Perché appena ha capito nel 2015 che Erdogan stava chiudendo «l’autostrada del jihad» aperta in funzione anti Assad e riorientando la sua politica regionale, ha subito impostato una specifica campagna per le menti e il cuore dei jihadisti turchi. Di cui il poliziotto assassino potrebbe esser stato un frutto. Tale attenzione si è vista da ultimo nelle parole del nuovo portavoce dello Stato Islamico Abu Hasan al-Muhajir, nominato dopo la morte di Al-Adnani, che nel suo messaggio di debutto del 5 dicembre scorso si rivolge in particolare contro la Turchia e il suo governo che «senza pausa ha bombardato e distrutto case con dentro gli abitanti», con ciò riferendosi alle operazioni a Mosul. Ma essa risale appunto alla metà del 2015, almeno da quando il 1 giugno esce il primo numero della rivista Isis in lingua turca Kostantinyye, che si aggiunge al mensile Dabiq in turco, già disponibile. Un primo numero che contiene l’articolo «La Conquista di Costantinopoli». Insieme a molti «nashiid» (inni poetici, ndr.) di cui uno recita «O Istanbul, certamente tu sarai conquistata, e piegherai la testa in preghiera».La difficoltà di questa situazione è che si tratta di una guerra che non coinvolge solo la Turchia, e da cui si può uscire solo se contemporaneamente si coinvolgono tutti gli attori presenti. Una strada lunga e faticosa per tutti. E che richiede soprattutto un disegno politico globale e ambizioso. Il solo che può, come ha saggiamente indicato il Papa ieri, fare da contraltare ad un terrorismo che è «una macchia di sangue che avvolge il mondo con un’ombra di paura e di smarrimento».