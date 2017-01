Sabato 7 Gennaio 2017, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 09:02

Due giovani sono rimasti gravemente feriti a seguito del ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiavano. E' accaduto nella notte a Minturno, quando la Peugeot 106 con a bordo i ragazzi è finita fuori strada a causa di una lastra di ghiaccio.A recuperare il veicolo i vigili del fuoco, mentre i ragazzi sono stati condotti al pronto soccorso dell'ospedale "Dono Svizzero" di Formia dai sanitari dell'Ares 118. La lastra di ghiaccio, di circa 200 metri, si è formata per le basse temperature di queste ore a causa di una perdita d'acqua della condotta idrica. Per questo subito dopo l'incidente è stata chiusa via Monte Natale, dove si è verificato l'incidente.