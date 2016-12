Sabato 31 Dicembre 2016, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il timore più grande è il gesto di un lupo solitario, qualcuno che possa compiere atti emulativi dopo i fatti di Berlino. Così, nelle città italiane, va in scena il capodanno blindato. Il ministro dell'Interno Marco Minniti lo dice con chiarezza. «La guardia è altissima». Anche se il ministro aggiunge: «Non siamo preoccupati ma occupati». A Roma, dove i sorvegliati speciali sono il Colosseo e il Circo Massimo, scendono in campo i cecchini e la polizia fluviale, a Milano gli agenti sono stati dotati di smartphone antiterrorismo di ultima generazione, a Bologna un drone entrerà in azione per trasmettere in streaming le immagini della piazza. Napoli. Come annunciato sul Mattino dal prefetto Gerarda Pantalone, intorno alle strade che conducono a Piazza Plebiscito saranno installati i new jersey anti-intrusione, mentre si rinuncerà ai metal detector perché, ha spiegato, «va messo nel conto che una simile scelta creerebbe non pochi disagi, con file chilometriche e intasamenti».Per l'ultima notte dell'anno, saranno schierati in città circa ottocento agenti, in aggiunta a quelli previsti in servizio. Oltre alle già predisposte misure di prevenzione e vigilanza degli obiettivi sensibili e all'intensificazione dei controlli all'aeroporto di Capodichino, al Porto, alla Stazione Centrale, fino all'8 gennaio 2017 scatterà il divieto di accesso ai mezzi pesanti nella ZTL urbana, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, il trasporto di medicinali, di generi alimentari deperibili, di valori; l'amministrazione comunale adotterà apposita ordinanza al riguardo. Roma. Saranno oltre mille questa sera gli agenti in campo nella Capitale. Il piano di sicurezza, predisposto dal questore Nicolò D'Angelo prevede l'intervento di tiratori scelti, agenti in uniforme, in borghese, uomini a cavallo e in bicicletta. A sorvegliare, navigando il Tevere, ci saranno anche gli agenti della polizia fluviale. Sotto stretto controllo saranno, soprattutto il Colosseo e il Circo Massimo dove, a partire dalle 22,30, è previsto un grande afflusso di persone. Sono cinque i varchi dove sono stati collocati metal detector per controllare gli ingressi. Sui ponti, invece, sono state allestite fioriere antisfondamento. Bologna.Sarà invece un drone, con sei motori elettrici e un'apertura alare che supera il metro, a vegliare dal cielo sul Capodanno di Bologna. Le immagini di piazza Maggiore saranno trasmesse in streaming nella sala operativa della questura e, in caso di incidenti, saranno garantiti interventi tempestivi. Milano. La tecnologia entra in azione anche a Milano, dove smartphone di ultima generazione consentiranno agli agenti in servizio le riprese e la trasmissione in tempo reale cosa accade a piazza Duomo, senza rischiare buchi a causa del sovraccarico della rete. Strumenti in dotazione a tiratori scelti e ai 214 agenti in campo. Dal 21 dicembre i new jersey, barriere antisfondamento, proteggono già la piazza, luogo dove confluirà la maggior parte delle persone nella notte di San Sivestro. Firenze. Per accedere al piazzale Michelangelo al concertone di Marco Mengoni sarà necessario sottoporsi ai controlli dei metal detector e a controlli rafforzati. È questa la misura adottata dalla Questura di Firenze per garantire la sicurezza. Palermo. Tra agenti e tiratori scelti saranno in 600 nelle strade di Palermo. Venti i cecchini sistemati sui tetti, pronti a sparare in caso di emergenza a violare. Due le zone rosse, attorno a piazza Giulio Cesare e al Politeama, dove sono previsti i concerti di fine anno. Torino. A Torino, barriere antisfondamento chiuderanno tutte le vie di accesso a piazza San Carlo e chi vorrà partecipare alla festa dovrà sottoporsi, attraverso uno dei cinque varchi, al controllo di un metal detector.