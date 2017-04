MILANO - Ha minacciato la moglie con un coltello, l'ha picchiata e l'ha ferita perché aveva iniziato a cucinare senza il suo permesso. Un cittadino del Bangladesh, di 44 anni, è stato arrestato dalla polizia per aver aggredito la moglie, una connazionale di 40 anni, nel loro appartamento in via Imbonati, a Milano. Nel corso del litigio, avvenuto di fronte alla figlia di 10 anni, la donna è rimasta ferita a una mano ed è stata ricoverata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Il marito è stato invece portato a San Vittore.

Sabato 15 Aprile 2017, 16:29 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 16:50

