Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 16:28

PERUGIA - Maldestro è dir poco. Ma probabilmente è quello che si merita per aver provocato un incidente, con una persona ferita, ed essere scappato a tutto gas invece di fermarsi a prestare soccorso e svolgere tutte le incombenze in caso di incidente.Perugia, all'indomani del Capodanno le strade si rianimano e dunque anche il traffico torna progressivamente sostenuto. Ergo, aumentano le possibilità di incidenti. Ecco due auto scontrarsi, ecco in una frazione di secondo una donna restare ferita (fortunatamente in maniera lieve) al volto, ecco l'altra auto sgassare e tagliare la corda.Ma ecco quello che non ti aspetti. La donna scende dall'auto e, dopo aver constatato di non essere ferita gravemente e i danni all'auto scaturiti dall'incidente, trova un elemento decisamente interessante: la targa del pirata della strada che l'ha appena investita prima di tagliare la corda.Non ci pensa un attimo e corre a denunciare l'accaduto alla polizia. Quando gli agenti le chiedono se è riuscita a segnare il numero di targa della vettura scappata senza prestare soccorso, la donna tira fuori la targa.Facile, dunque, l'identificazione dell'autista-pirata della strada. E ora il rischio, visto anche l'inasprimento delle norme relative al mancato rispetto del codice della strada, è una pesante denuncia per omissione di soccorso.