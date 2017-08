La Polizia in pedalò cattura il ladro nascosto sugli scogli

Sabato 19 Agosto 2017, 09:59 - Ultimo aggiornamento: 19-08-2017 11:09

Scene degne di un film, l'altra notte, sulla riviera nord di Pescara. Un 40enne, ruba una borsa in uno stabilimento balneare e per non farsi acciuffare da un addetto alla vigilanza, che aveva notato la scena, fugge verso la spiaggia, si tuffa in mare e raggiunge gli scogli. Ma proprio quando pensava ormai di essere al sicuro, si è trovato di fronte i poliziotti della squadra volante, arrivati sin lì a bordo di un pedalò, con cui poi l'hanno riportato a riva. E stavolta, per l'uomo, non c'è stato scampo.In manette è finito Marco Di Blasio, originario di Atri. L'uomo deve rispondere di furto aggravato. L'insolito episodio è accaduto alle 3.30. Mentre stava svolgendo servizio di vigilanza e sicurezza per i locali del lungomare, un operatore della "Daga Security" ha notato il 40enne che rubava una borsa all'interno dello stabilimento balneare Calypso. La borsa era appoggiata su una staccionata. Immediatamente ha cercato di bloccarlo, ma il ladro ha iniziato a scappare in direzione del mare. E' cominciato così un inseguimento a piedi sulla sabbia. Mentre cercava di non farsi sfuggire il ladro, l'operatore ha subito avvertito i colleghi della Daga e la polizia. Nel giro di pochi minuti, difatti è stato raggiunto da una guardia giurata in sella ad un quod e dagli agenti della volante. Da parte sua, il 40enne, non sapendo più dove scappare, si è buttato in acqua, arrivando a nuoto sugli scogli dove, complice il buio, era certo che nessuno l'avrebbe scovato.Ma non aveva fatto i conti con l'operatore della Daga il quale, avendo seguito ogni suo minimo movimento, è riuscito con una torcia ad indicare esattamente ai poliziotti e alla guardia giurata in che punto esatto si era nascosto. A questo punto, senza perdere un secondo, gli agenti hanno preso il primo pedalò che hanno trovato a riva e lo hanno raggiunto sugli scogli. Subito è stata recuperata anche la borsa rubata di cui Di Blasio nella fuga si era disfatto insieme fra l'altro ad un oggetto, che però non è stato trovato. Dopo aver trascorso il resto della nottata nella camera di sicurezza della questura, ieri mattina, il 40enne è stato rinchiuso al San Donato. Il giudice infatti ha convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.