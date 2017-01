Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha accolto con grande apprezzamento le molteplici e spontanee iniziative avviate in tutta Italia per far fronte alle spese mediche sostenute da Mario Vece - il poliziotto artificiere rimasto ferito di recente a Firenze - poiché, conme è scritto in una nota

testimoniano la stima e la vicinanza della cittadinanza, alle donne ed agli uomini della Polizia di Stato impegnati quotidianamente per la sicurezza della collettività

.





Il Dipartimento precisa, in ogni caso, che, analogamente a quanto accaduto per altri agenti rimasti coinvolti in incidenti in servizio, provvederà, attraverso i preposti uffici, a far fronte a tutte le spese che si renderanno necessarie per le cure del poliziotto.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 20:52 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 20:55

