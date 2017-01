Propaganda Isis sul web, per il pm di Torino è arruolamento di terroristi

Procede per «proselitismo» la procura di Torino nell'inchiesta nata da una segnalazione della polizia postale subalpina sulla diffusione via internet di materiale a sostegno dell'Isis. Il reato per cui è stato aperto il fascicolo di indagine è «arruolamento con finalità di terrorismo internazionale», dove i giuristi fanno rientrare le attività di proselitismo che intendono aumentare, potenzialmente, il numero di persone pronte a compiere atti di violenza.



Monitorando le piattaforme social, gli specialisti della polizia postale, con l'aiuto di un mediatore di lingua araba, hanno trovato foto e video inneggianti alla jihad: ci sono, fra l'altro, immagini di decapitazioni e di torture a militari. Alcuni dei numerosi «profili» esaminati dagli operatori sarebbero riconducibili a un piccolo numero di persone che risultano domiciliate in varie località italiane.

Lunedì 2 Gennaio 2017

