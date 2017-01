Ha peccato d’imprudenza un cittadino marocchino, di 38 anni con numerosi precedenti specifici, che la scorsa notte, ha cercato di vendere dosi di hashish a due Carabinieri in borghese. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere, impegnati in alcuni servizi, in abiti civili, mirato al controllo delle zone frequentate da spacciatori e tossicodipendenti, si sono visti avvicinare il 38enne pusher che senza alcuna cautela ha loro offerto la droga, invitandoli ad acquistarla; a quel punto però, il 38enne è stato bloccato e perquisito.

In tasca aveva 10 involucri di hashish, pronti alla vendita, oltre a denaro contante, ritenuto provento della pregressa attività illecita. Dopo l’arresto il pusher è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo mentre la droga e il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.

Lunedì 9 Gennaio 2017, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 09:41

