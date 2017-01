BOLZANO - Una ragazza tedesca di 16 anni è morta sciando a Monte Spico, in Valle Aurina. Secondo i soccorritori la giovane, di Dessau nella regione della Sassonia-Anhalt, sarebbe morta per un malore. La ragazza, in Alto Adige per una "settimana bianca" organizzata dalla sua scuola, stava sciando su una pista molto facile ed è stata trovata esanime sulla neve da alcuni sciatori. Immediatamente è stato dato l'allarme e sul posto sono giunti i soccorritori di Aiut Alpin a bordo di un elicottero. I sanitari hanno tentato la rianimazione sul posto, ma per la giovane tedesca, ormai, non v'è stato più nulla da fare.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:40 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 18:08

