Venerdì 30 Dicembre 2016, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2016 16:26

MESTRE -. Tanti. Violenti. Soprattutto ine in. Tanto da spezzargli due denti e da provocargli un taglio suturato con tre punti in fronte. A segnare il volto anche la tumefazione all'occhio destro, che per fortuna non ha subito lesioni interne. A distanza di quasi 24 ore, 63 anni, è ancora scosso per lasubita l'altra sera, verso le 19, nellaal civico 271 di via San Donà a, al piano terra della sua abitazione. Erano in due, giacca scura, uno con in capelli cortissimi. Quando hanno fatto irruzione nella piccola rivendita non sono andati per il sottile.. Lui gli ha detto che non ce n'erano, che non tiene mai denaro in negozio. Hanno cominciato a malmenarlo selvaggiamente e senza pietà. Sono scappati quando hanno visto che si stavano avvicinando delle persone a piedi,divise per importo. Alcuni passanti hanno dichiarato alla forze dell'ordine di aver visto i due malviventi fuggire su una Golf, guidata da un terzo complice. Forse si tratta di un'auto rubata qualche ora prima ad Asseggiano...