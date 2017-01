Il cane fa i bisogni sulle sue scarpe, lui accoltella il padrone

Sabato 7 Gennaio 2017, 10:57 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 11:45

Il cane del vicino gli fa un bisognino sulle scarpe e lui aggredisce il proprietario. Reece Moore, 25 anni di Netherton, nel Regno Unito, è stato condannato a scontare 5 anni di carcere dopo essersi infuriato e aver reagito in modo violento al gesto del cane del suo vicino di casa che ha defecato sulle sue scarpe da ginnastica.Reece, armato di coltello e martello, ha aggredito Michael Greenhalgh mentre era in piedi alla fermata dell'autobus. Il proprietario del cane è stato colpito con il martello all'occhio sinistro e accoltellato nelle costole. Michael, che è stato portato immediatamente in ospedale, ha poi ammesso di non essersi reso conto che l'uomo fosse armato e di non aver avuto il tempo di reagire.Secondo quanto riporta Metro , Reece dopo essere stato denunciato ha chiesto scusa per quanto accaduto, ammettendo di aver avuto una reazione eccessiva, il giudice però non è stato clemente e con l'accusa di aggressione e possesso di armi offensive lo ha condannato a una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi.