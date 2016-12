Selfie in bianco e nero per Renzi. L’ex premier sta trascorrendo una vacanza sulle piste dell’Alto Adige, in Val Gardena. E tra una sciata e l’altra, si è fatto ritrarre in una foto con Helena e Anna Lageder, figlie di Alois, patron dell’omonima azienda vinicola.

Martedì 27 Dicembre 2016, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 21:14

