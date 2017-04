Sabato 15 Aprile 2017, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 10:59

RIETI - Esce dal ristorante, sazio evidentemente non solo di cibo, e quando sale in macchina, sbaglia senso di marcia e percorre al contrario via Mameli, al centro di Poggio Mirteto, facendo strike di auto in sosta. È accaduto intorno alle 22, venerdì sera. L’uomo ha risalito contro senso la via fino alla rotatoria di piazza Martiri della Libertà procurando numerosi danni alle macchine parcheggiate ma fortunamente non alle persone, fino a via Giacomo Matteotti dove è stato poi fermato dai carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto. Sul posto anche 118 e vigili del fuoco.