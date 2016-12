Lunedì 26 Dicembre 2016, 16:19 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 16:58

RIETI - Un uomo di 81 anni, S.S., è stato trovato morto, oggi, poco dopo mezzogiorno, dai vigili del fuoco.I vigili sono intervenuti su richiesta dei carabinieri, a sua volta allertati da conoscenti dell'uomo, che da alcuni giorni, non dava più notizie di sè. I vigili sono così arrivati in via del Burò, civico 29: la porta era chiusa dall'interno. Entrando dentro, i vigili hanno trovato l'uomo ormai deceduto e una stufetta ancora accesa. Il medico legale ha constatato che l'uomo era morto da diverse ore, probabilmente a causa di un malore. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area.