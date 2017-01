Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:28 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 13:05

RIETI - Proroga per l'installazione delle valvole termostatiche.Confartigianato Imprese Rieti comunica che è stato prorogato a giugno 2017 il termine ultimo per l’istallazione delle ormai famose valvole termostatiche: il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga di sei mesi, quindi giugno 2017.“Era necessaria - ha affermato Maurizio Aluffi, direttore di Confartigianato Imprese Rieti - vista la confusione che si è generata intorno ad una problematica importante per ridurre i consumi energetici, ma poco chiara dal punto di vista normativo. Un obbligo ai più sconosciuto, che richiede una campagna di informazione adeguata per consentire a tutti di adempiere ad una normativa importante che richiede tempi e costi non da sottovalutare”.