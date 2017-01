Sabato 7 Gennaio 2017, 21:01 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:57

RIETI - Strozzato dalla sciarpa che indossava. Una morte assurda per un uomo di 40 anni - Mario Desideri, volontario della Protezione civile Noe - che viveva nella popolosa frazione di Corvaro, nel comune di Borgorose, con moglie e figli.Una morte assurda, avvenuta poco fa. L’uomo stava viaggiando a bordo della propria autovettura - una Wolkswagen Passat - quando si è fermato perché sentiva un rumore sospetto provenire dal motore della sua vettura. E’ sceso dal mezzo, lasciandolo però acceso. Ha poi aperto il cofano e mentre stava armeggiando nel vano motore, la sciarpa che aveva al collo si è impigliata nella ventola che, girando, lo ha soffocato stringendogli in una morsa inesorabile la gola.Sul posto per i soccorsi sono arrivati il personale dell’Ares 118 e i vigili del fuoco, mentre i carabinieri di Cittaducale stanno raccogliendo gli elementi utili per ricostruire la dinamica di questo assurdo decesso.