Domenica 1 Gennaio 2017, 01:23 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 01:51

RIETI - In 400 hanno preso parte al cenone in tenda organizzato ad Amatrice.Collegamenti con il paese più colpito dal terremoto su Rai Uno, all'interno de "L'anno che verrà" mentre su Canale 5, nel programma-concerto da Civitanova Marche, ha parlato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. A lui è stato dato un assegno di 50mila euro. "Questa quota - ha spiegato in diretta tv - viene divisa in tre parti, per Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto".