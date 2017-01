Domenica 1 Gennaio 2017, 19:28 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 19:47

RIETI - Al via, a partire da domani, lunedì 2 gennaio, la rimozione delle macerie dalle frazioni di Amatrice.Da domani, come stabilito nei giorni scorsi in un incontro tra da Protezione civile, vigili del fuoco, Esercito, Mibact e Comune di Amatrice, prenderà il via lo sgombero delle macerie nelle frazioni amatriciane, dopo che analoghe operazioni sono già partite, da fine novembre, nel centro di Amatrice.